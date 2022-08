Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Motorkáře překvapil srnec

Písek – Milevsko – Odpolední vyjížďka na jednostopém stroji skončila pro motorkáře nešťastně.

Ve středu 10. srpna odpoledne jel motorkář na stroji značky Kawasaki ve směru od Milevska na Přeštěnice. Krátce po půl čtvrté však musel během vyjížďky reagovat na velmi nečekanou a nebezpečnou situaci. Na přímém úseku mu do jízdní dráhy vběhl srnec, došlo ke středu a motorkář havaroval do silničního příkopu. Řidič byl při kolizi se zvěří zraněn a převezen do nemocnice. Srnec byl usmrcen a zvíře si převzal myslivecký hospodář.

Případ zpracovávají písečtí dopravní policisté.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

11. srpna 2022

