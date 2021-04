Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Motorkář vytlačil řidiče nákladní soupravy z vozovky

VSETÍNSKO: Řidiči motocyklu hrozí pokuta až 10 tisíc a zákaz řízení až na 1 rok.

Uplynulý týden vyjížděli vsetínští policisté ze skupiny dopravních nehod k Valašské Polance, kde se do příkopu převrátilo nákladní vozidlo s návěsem. Chyba nebyla na straně řidiče nákladního vozu, ale na straně motocyklisty, který svojí nebezpečnou jízdou vytlačil řidiče nákladní soupravy ze silnice.

Nehoda se stala 30. března v patnáct hodin odpoledne na silnici I/57 v katastru obce Valašská Polanka. Řidič motocyklu Suzuki GSF jel se spolujezdkyní ve směru od Vsetína a v pravotočivé zatáčce za odbočením k obci Seninka, v místě, kde je souvislá čára, předjížděl nákladní soupravu, přičemž neměl před sebe dostatečný rozhled k bezpečnému předjetí. Když byl na úrovni levého boku nákladního vozidla s návěsem, uviděl v protisměru vozidlo zn. Audi, jehož řidič byl nucen zastavit těsně při pravém okraji, aby nedošlo k čelnímu střetu. Řidič motocyklu se snažil co nejvíce natlačit k levému boku zpomalující nákladní soupravy. Řidič nákladního vozidla se zase snažil co nejvíce uhnout k pravému okraji vozovky, přitom najel na pravou krajnici a dále na nezpevněný povrch silničního příkopu, který se uvolnil a nákladní vozidlo i s návěsem se převrátilo na pravý bok do příkopu. Ke střetu nedošlo. Řidič nákladní soupravy byl cizinec a z nehody vyvázl bez zranění. Na nákladní soupravě, na které bylo naloženo 105 pytlů cementu, vznikla škoda přesahující 300 tisíc korun. Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní.

Řidič motocyklu porušil hned několik ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Za přestupky mu ve správním řízení hrozí pokuta 5 – 10 tisíc korun a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok.

Od začátku letošního roku evidujeme ve Zlínském kraji 13 dopravních nehod s účastí motorkářů, z nichž 11 nehod řidiči motocyklů zavinili. Při těchto nehodách jeden řidič motocyklu zemřel, tři se zranili těžce a čtyři lehce.

Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, proto na ně apelujeme, aby byli po dlouhé zimní pauze na silnicích opatrní a ohleduplní a volili defenzivní způsob jízdy.

7. dubna 2021, mjr. Mgr. Lenka Javorková

