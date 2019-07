Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Motorkář skončil s vážným zraněním v nemocnici

LIBEREC - Vážnou dopravní nehodu, při které došlo ke střetu osobního vozidla s motocyklem, vyšetřují policisté na silnici I/35 ve směru od Prahy, u sjezdu k Babylonu.

Dnes krátce před jednou hodinou odpoledne jsme přijali na tísňovou linku ze Zdravotnické záchranné služby oznámení o dopravní nehodě na průtahu frekventovanou silnicí I. třídy č. 35 v Liberci ve směru od Prahy. U sjezdu k Babylonu do ulice Košická řidička osobního vozidla Dacia Duster byla nucena v důsledku vzniklé dopravní situace zpomalit své vozidlo. Na to však již pravděpodobně nestačil včas zareagovat řidič motocyklu jedoucí za ní a zezadu do osobního vozidla narazil.



Řidič motocyklu utrpěl velmi vážná zranění, se kterými jej z místa nehody převezlo vozidlo Zdravotnické záchranné služby do Krajské nemocnice Liberec.

Frekventovaná komunikace je s větší opatrností průjezdná, provoz je částečně řízený policisty a na dopravní nehodu upozorňuje také v předstihu mobilní dopravní značení.

Příčina nehody a míra zavinění ze strany jednotlivých účastníků nehody je předmětem dalšího šetření. Policisté zajistili odtah motocyklu na smluvní parkoviště Policie České republiky za účelem znaleckého zkoumání, aby vyloučili technickou závadu jako jednu z možných přičin nehody.



2. 7. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

