Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Motorkář se chtěl vyhnout kontrole

ŠUMPERSKO - Nevyšel mu odbočovací manévr!

Důvodů, kvůli kterým se snažil 43letý motorkář vyhnout v pátek 2. dubna 2021 o půl osmé večer silniční kontrole, bylo hned několik. A zřejmě kvůli nim nedbal ve Vikýřovicích pokynů policistů k zastavení dávaných ze služebního vozidla a vysokou rychlostí se snažil hlídce ujet ve směru na Rapotín. Přitom opakovaně porušoval dopravní předpisy, přejížděl do protisměru a předjížděl další vozidla v místech, kde to dopravní značení zakazuje. V Rapotíně však v důsledku nepřiměřené rychlosti nezvládl odbočovací manévr vlevo do ulice U Losinky, sjel vpravo mimo silnici a tam havaroval poté, co narazil do sloupku dopravní značky. Z havárie vyvázl bez zranění. Po provedení prvotních úkonů a lékařském vyšetření putoval do policejní cely. Ke kontrole nepředložil předepsané doklady, a jak se ukázalo, nedbal platného zákazu řízení. Zatímco dechová zkouška u něj byla negativní, orientačnímu testu na drogy se odmítl podrobit, zrovna tak lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Při kontrole však policisté zajistili několik sáčků se sušenou rostlinnou hmotou i bílou krystalickou látkou. Veškerými okolnostmi tohoto případu se nadále zabýváme.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

7. dubna 2021

