„Motorkář“ neujel

Řidič motocyklu se dvěma zákazy řízení policistům neujel, i jeho následný pokus o útěk nebyl úspěšný.

Ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci si policisté z PMJ připsali další úspěšný zákrok, tentokrát v jejich sítích uvízl řidič motocyklu se dvěma zákazy řízení. Pronásledovat ho začali poté, co hlídce nezastavil k provedení běžné silniční kontroly. Místo brzdy přidal plyn a snažil se ujet po Jižní spojce směrem k Barrandovskému mostu. Ačkoliv věděl, že jsou policisté v těsném závěsu za ním, opakovaných výzev k zastavení nedbal a v jízdě nepřiměřenou rychlostí pokračoval. Osudný se mu stal sjezd do ulice V korytech, kde se ještě dokázal vyhnout ostrůvku, avšak za cenu prudkého brždění a sesednutí ze stroje. Mezitím ho policisté dostihli. Muž se však nevzdal a chtěl v jízdě pokračovat. Po nasednutí však silný stroj nezvládl, narazil do boku policejního vozu a poté do svodidel. Ani následný útěk nebyl úspěšný, policisté ho po několika desítkách metrů pronásledování dostihli a zadrželi.

Na místě provedená dechová zkouška byla negativní, test na drogy však detekoval marihuanu a pervitin.

Čtyřiadvacetiletý muž se bude zodpovídat z podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až několikaletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 20. červen 2020

