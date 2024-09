Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Motorkář na místě zemřel

HODONÍNSKO: Mladý řidič přejel ze zatím nezjištěných příčin do protisměru

Smrtí mladého motorkáře skončila ranní dopravní nehoda poblíž Kelčan na Hodonínsku. Sedmnáctiletý řidič motocyklu Honda vjel při průjezdu pravotočivou zatáčkou do protisměru, kde se střetnul s osobním automobilem VW. Jeho řidič i přes úhybný manévr nedokázal srážce zabránit. Motorkář na místě podlehl způsobeným zraněním. Silnice byla v průběhu vyšetřování nehody uzavřená. Místo bylo možné objíždět po okolních komunikacích.

Vyšetřující policisté hledají případné svědky dopravní nehody, především řidiče jedoucí ve směru ze Žádovic na Kyjov. Uvítají také případné záznamy z palubních kamer projíždějících vozidel. Informace k nehodě můžete sdělit přímo hodonínským dopravním policistům nebo na tísňovou linku 158.

Velmi podobná nehoda se stala krátce před osmou hodinou ve Vyškově. Patnáctiletý mladík se pravděpodobně dostatečně nevěnoval řízení svého malého motocyklu a zezadu narazil do osobního automobilu Škoda, který zastavil v koloně. Při nehodě se naštěstí zranil lehce a byl záchranáři převezen do nemocnice.

por. Bohumil Malášek, 24. září 2024

