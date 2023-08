Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Motorkář chtěl ujet

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Zběsilá jízda skončila havárií.

Minulé úterý se před půl jedenáctou dopoledne rozpoutala honička silného silničního motocyklu Yamaha s policejní hlídkou v Uherském Brodě. Zarputilý motorkář se rozhodl, že nezastaví ani na opětovnou výzvu policistů. Svůj silný stroj rozpálil směrem na Šumice. Na rovném úseku se mu podařilo zmizet policistům z dohledu. Svou zběsilou jízdu však nedokázal ukočírovat a havaroval. Vjel vysokou rychlostí do Šumic, kde prolétl uvítací tabulí obce a stroj položil do travnatého porostu. Z místa utekl. Hlídce se však řidiče podařilo v blízkosti dopadnout. Havárií utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice k ošetření.

Šestatřicetiletý řidič moc dobře věděl, proč se chtěl kontrole vyhnout. Před jízdou totiž požil do žil pervitin. Dobrovolně se podrobil zdravotnímu vyšetření na zjištění míry ovlivnění omamných a psychotropních látek. Na základě laboratorního výsledku bude právní kvalifikace skutku upřesněna.

23. srpna 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

