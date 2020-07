Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Motorka putovala do policejního skladu

ZNOJEMSKO: Řidič se zákazem řízení a pod vlivem drog skončil v cele.

Velký úspěch slavili v pondělí před polednem policisté z obvodního oddělení Hrušovany nad Jevišovkou. Během služby si všimli podezřelého motocyklu bez registrační značky. I motorkář na něm, spatřiv policejní vůz, podezřele prudce odbočil a stroj zastavil. To však už u něj byla policejní hlídka. Muž na motorce neměl žádné doklady. Při ověřování totožnosti policisté zjistili, proč tomu tak je. Výtečník, který stál před nimi, měl totiž platný zákaz řízení. Navíc mu vyšel pozitivní test na drogy. Také motocykl, se kterým muže přistihli, byl velmi zajímavý. I přes to, že měl částečně vybroušené výrobní číslo, se nakonec podařilo zjistit, že jej hledají rakouští policisté. Motorkář tak putoval do cely a motocykl do policejního skladu.

nprap. David Chaloupka, 29. července 2020

