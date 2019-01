Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Motoristé pozor

Přichází opět námrazy se sněhovými přeháňkami a s tím i zvýšené riziko nehod.

Meteorologové nám hlásí pokles teplot pod bod mrazu spolu se sněhovými přeháňkami. Proto upozorňujeme všechny řidiče na opatrnost na silnicích. Vždy dbejte na bezpečnost jízdy na všech komunikacích v České republice, zvláště ve výše položených úsecích. Pokud jde o rizika námrazy na silnicích, pak kritickým momentem, kdy námraza vzniká, přichází s teplotou již od čtyř stupňů nad nulou. Což si mnozí řidiči neuvědomují a tento stav bývá pro řidiče nejnebezpečnějším. Vzniká nárůst dopravních nehod, nejčastěji spojené s nedostatečném přizpůsobení jízdy stavu vozovky. Řidiči námrazu prakticky nečekají a poté, co se do ní se svým vozem dostanou, začínají zmatkovat a dostanou se do smyku. Tím může vzniknout dopravní nehoda.

Vzhledem k současnému stavu počasí, kdy je vozidlo před cestou často pokryto sněhem či ledovou vrstvou dbáme na to, abychom své vozidlo před jízdou řádně očistili. Řádný výhled z vozu je velmi důležitý a zákon, respektive jeho vyhláška jej upravuje.

Doporučení před jízdou:

Sledujte předpověd počasí, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná

Zkontrolujte si vybavení svého vozidla a případně doplňte vše potřebné pro provoz v náročných povětrnostních podmínkách.

Zbavte se sněhové pokrývky nejen na sklech oken. Hrouda tajícího sněhu, která sklouzne na čelní sklo, může byť jen na malý okamžik omezit výhled z vozidla.

Doporučení během jízdy:

Jezděte s maximální opatrnosti, rychlost a styl jízdy přizpůsobte povětrnostním podmínkám a stavu komunikace

Při jízdě můžete poslechem rozhlasových stanic sledovat vývoj dopravní situace a sjízdnost jednotlivých komunikací

Pozor - na mosty, vítr, otevřené prostory (pole, apod.)

- na kluzká místa (dlažební kostky, tramvajové koleje, přechody

- na nevyzpytatelné chodce na přechodech (řidič na suchém asfaltu zastaví z 50 km/h za ideálních podmínek na 28 metrech. Na

sněhu s kvalitními zimními pneumatikami už je to 37 metrů)

Je potřeba si uvědomit, že dodržováním nejen povinné zimní výbavy, ale předpisů celkově, nechráníme jen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

Přejeme šťastný a bezpečný návrat z cest domů.

prap. Lenka Koryťáková, 03. leden 2019

