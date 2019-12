Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Motocyklisté ujížděli marně

Strakonice - Dvojici motocyklistů pronásledovali policisté...

Strakoničtí policisté pronásledovali v sobotu odpoledne dvojici motocyklistů. Dvě motorky bez registračních značek se prohnaly Píseckou ulicí a jejich řidiči nereagovali na výzvy policistů k zastavení. Jednoho motocyklistu policisté dohnali v kempu Slaník a on při manévru otočit se a ujet, spadl. Nevzdal to a chtěl policistům utéci. Ti ho museli zajistit a použít k jeho uklidnění i služební pouta. Proč ujížděli? Motocykly byly bez registračních značek, zajištěný motocyklista je podezřelý také z řízení pod vlivem omamných a návykových látek. Druhý motocyklista přijel zpět k policistům sám, také on je podezřelý z přestupkového jednání.

8. prosince 2019

