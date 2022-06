Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Motocyklisté pod policejním dohledem

KLADENSKO – Policisté kontrolovali motocyklisty a rozdávali i reflexní šle.

O víkendu od 3. do 5. června 2022 probíhala po celém území České republiky dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motocyklisty. Kladenští policisté se taktéž zapojili do této celorepublikové bezpečnostně dopravní akce na území okresu Kladno, a to ve dvou dnech v pátek 3. června a v neděli 5. června 2022.

Hlavním cílem tohoto bezpečně dopravního opatření bylo ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích. Akce byla primárně zaměřena na dodržování povinností řidičů motocyklů, a to například na užití ochranné přilby, dodržování rychlosti nebo nevyhovující technický stav. Dále policejní hlídky kontrolovaly dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně se policisté zaměřili na pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, problematiku ilegální migrace, převážení drog apod.

Do dopravně bezpečnostní akce bylo v kladenském okrese nasazeno celkem 38 policistů. Celkem bylo zkontrolováno 234 řidičů, z nichž se 16 dopustilo dopravních přestupků. Za 15 dopravních přestupků policisté na místě udělili blokové pokuty ve výši 6 600,-Kč a jeden přestupek byl oznámen správnímu orgánu. U 5 dopravních prostředků policisté zjistili nevyhovující technický stav. Ve 2 případech řidiči nedodrželi rychlost, 2 řidiči nepoužili bezpečnostní pásy a 1 neměl dálniční známku. Mezi neukázněnými řidiči byli i 3 motorkáři.

V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté předali 9 řidičům motocyklů reflexní šle.

Kladenští policisté budou v dopravně bezpečnostních akcích pokračovat i v následujících dnech.

nprap. Jana Šteinerová

6. června 2022

vytisknout e-mailem