Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Motocyklista sjela do příkopu

JABLONECKO – Řidička s motocyklem dostala smyk a sjela do příkopu.



V sobotu odpoledne krátce před sedmnáctou hodinou se stala dopravní nehoda v Železném Brodě – Pelechově dopravní nehoda. Řidička s motocyklem Lintex jela ve směru od Železného Brodu do Semil, kde při průjezdu levotočivé zatáčky vyjela na krajnici, dostala smyk, sjela do příkopu a havarovala. Při této havárii motocyklista utrpěla zranění, se kterým byla posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do turnovské nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení je předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u motocyklisty byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





22. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí

