Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Motocyklista se střetl s osobním vozidlem

DOBŘÍV – Ke kolizi došlo při předjíždění autobusu, při kterém motocyklista přehlédl protijedoucí vůz.

Rokycanští dopravní policisté přijali dnešního dne oznámení o nehodě, která se stala kolem 6:30 hod. na silnici II. třídy číslo 117 mezi obcemi Mirošov a Dobřív. Ve směru na Dobřív jel 16letý motocyklista na motocyklu Honda. Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič začal v mírné pravotočivé zatáčce předjíždět vpředu jedoucí autobus v době, kdy z protisměru jelo vozidlo Škoda Octavia, které řídil 38letý řidič. Motocyklista v reakci na danou situaci začal intenzivně brzdit, poté však uvedl motorku do smyku a následně s ní padl na komunikaci a narazil do přední části vozidla. Mladík se po střetu s osobním autem zranil, a tak byl z místa převezen do nemocnice. Policisté u řidičů vyloučili požití alkoholu provedenými dechovými zkouškami, vzniklou škodu odhadli na celkových 50 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

12. 4. 2019

