Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Motocyklista před policisty ujížděl

MOST - Muž na motorce hlídce ujížděl, poté i utíkal; Sousedovi vnikl do bytu a napadl ho; Bonbony neplatila.

Souseda napadl bezdůvodně, vnikl mu do bytu

Policisté v Hamru sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody 39letému muži z Litvínova. Ten měl zaklepat na dveře bytu svého souseda, kterého po otevření dveří napadl. Útočník měl poškozeného udeřit do obličeje, poté vstoupit do chodby a následně ho následoval i do obývacího pokoje, kam poškozený utekl a tam ho opětovně napadl, kdy ho měl kopat do těla. Napadený následně z bytu utekl. Utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice. Charakter zranění, způsobená hmotná škoda je předmětem dalšího šetření hamerských policistů, stejně tak motiv útoku.

V prodejně ukradla ve dvou případech bonbony

Žena ve věku 29 let z Mostu měla krást bonbony v jednom mosteckém supermarketu. Ke krádeži došlo minulý týden, kdy žena v centru města Mostu měla odcizit u pokladny karton s větrovými bonbony a ten ukryla do kočárku. Za sladkosti neplatila a do stejného obchodu přišla za pár minut později se stejnými úmysly. Opět vzala plato s bonbony a to uschovala do kočárku. Podruhé však neunikla pozornosti ostrahy, která Mostečanku zadržela a přivolala policii. Policisté ženě, která prodejně způsobila škodu ve výši 676 korun, sdělila podezření ze spáchání přečinu krádeže. Ta byla ostatně již v minulosti za krádež potrestána.

Dva hříšníci na silnici, jeden před policií ujížděl a utíkal

Litvínovští policisté kontrolovali v podvečerních hodinách v Litvínově na ulici PKH řidiče osobního vozidla, který si při jízdě prorazil kola svého auta o obrubník. Při kontrole policisté zjistili, že řidič je pod vlivem alkoholu, což ukázaly výsledky dechové zkoušky, kdy řidič opakovaně nadýchal přes dvě promile alkoholu v dechu. Motorista už dále neřídil, skončil na policii, odkud si starší Litvínovan odnesl záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Jiný motorista též zřejmě nedbá zákonů, usedl za řídítka svého motocyklu a vyrazil včera večer na silnici, ač má vydaný zákaz řízení všech motorových vozidel od letošního února. I on narazil na policejní kontrolu v Hamru, před policií však začal ujíždět a nedbal výzev k zastavení. Při ujíždění porušil několik dopravních značení a v místech, kde byla rozkopaná komunikace, svůj stroj zastavil a dal se na útěk do lesa, kde se ukryl za strom. Tam ho nakonec hlídka vypátrala. Muž ve věku 38 let byl následně převezen na policejní oddělení, kde mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Motocykl měl již propadlou technickou kontrolu a řidič měl pozitivní test na návykové látky.

nprap. Ludmila Světláková

Most 29. května 2019

