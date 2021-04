Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Motocyklista jel na dálnici v protisměru a čelně narazil do dodávky

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Jeden řidič střet nepřežil, pro druhého musel přiletět vrtulník.

Ve středu okolo 13. hodiny byly vyslány všechny složky Integrovaného záchranného systému k čelnímu střetu motocyklu s dodávkou, k němuž došlo za 5. kilometrem dálnice D5 ve směru na Plzeň. Dálnice byla obousměrně uzavřena.

Dopravní nehodě s fatálními následky předcházelo to, že 41letý motocyklista se řítil vysokou rychlostí po dálnici D5, kde mu policisté mezi 6. a 7. kilometrem ve směru od Plzně na Prahu naměřili rychlost jízdy více jak 200 km/hod. Motocyklista sjel na 5,5. kilometru z dálnice směrem na Rudnou, kde na výzvy k zastavení hlídce zastavil. Policisté přistoupili k řidiči ke kontrole, jenže ten přidal na plynu a začal jim ujíždět. Najel na dálnici D5 na 5,5. kilometr do protisměru (do jízdního pásu pro směr jízdy Praha – Plzeň), kde po ujetí necelého půl kilometru čelně narazil do protijedoucí dodávky, kterou řídil 59letý muž.

Jedenačtyřicetiletý motocyklista na místě podlehl vážnému zranění a řidič dodávky byl po vyproštění transportován vrtulníkem s těžkým zraněním do jedné z pražských nemocnic.

Veškerými okolnostmi se zabývají kriminalisté z Prahy venkov-západ, kteří u zemřelého nařídili soudní pitvu. Šetřením na místě u motocyklisty v dostupných evidencích zjistili, že řídil stroj s platnou blokací řidičského oprávnění.

Dálnice byla obousměrně uzavřena od odpolední jedné hodiny do půl třetí, poté byl provoz obnoven na Prahu a na Plzeň pouze odstavným pruhem. Od 17 hodin byla dálnice průjezdná oběma směry.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov-západ

15. dubna 2021

