Motocyklista havaroval u Petrůvky na Zlínsku

ZLÍNSKO: Skončil v nemocnici.

Dnes před půl sedmou ráno došlo k dopravní nehodě mezi motocyklem značky Yamaha a osobním vozidlem Mercedes na silnici u Petrůvky na Zlínsku. Teprve sedmnáctiletý motocyklista nezvládl řízení a havaroval. S lehkým zraněním ho záchranáři převezli do nemocnice.

Mladý muž jel ve směru od Petrůvky na Luhačovice. Pravděpodobně kvůli vysoké rychlosti a nedodržení bezpečného odstupu nestihl zareagovat na před ním jedoucí vozidlo Mercedes, jehož řidič vlivem provozu zabrzdil a snížil rychlost. S motocyklem narazil do vozidla, spadl na vozovku a skončil na travnaté ploše pod svodidly. Motocykl narazil do svodidel, kde se zastavil. Dechová zkouška u řidičů byla negativní. Záchranáři mladého motocyklistu převezli do nemocnice s lehkým zraněním.

Ve chvíli, kdy řidič Mercedesu zabrzdil, předjížděla v protisměru řidička stříbrného vozidla Škoda Octavia Combi první generace autobus jedoucí před ní. Pokud jste jeli kolem nebo jste zrovna cestovali autobusem směrem do Slavičína a řidičku nebo vozidlo jste poznali, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie – 158. Případně se nám může ozvat sama paní řidička.

Děkujeme.

25. května 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

