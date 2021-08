Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Motocyklista havaroval

KDYNĚ – Při projíždění serpentýn vyjel mimo komunikaci, kde narazil do zábradlí můstku. Poté byl odražen do protisměru.

Dne 10. srpna 2021 v 18:35 hodin došlo na silnici III. třídy č. 0221 mezi obcemi Kdyně a Němčice před odbočkou na rozhlednu Koráb k dopravní nehodě. Třiačtyřicetiletý řidič při řízení motocyklu Suzuki ve směru jízdy na obec Němčice při projíždění dvojité zatáčky (první vlevo) najel na pravou krajnici, přičemž vyjel vpravo mimo komunikaci, kde přední částí motocyklu narazil do kovového zábradlí můstku. Po nárazu byl s motocyklem odražen do protisměru, kde havaroval na levé krajnici. Motocyklista uvedl, že reagoval na protijedoucí vozidlo, které jelo více ke středu komunikace. Ke střetu s protijedoucím vozidlem nedošlo. Při dopravní nehodě utrpěl lehké zranění a byl převezen do Domažlické nemocnice k ošetření. Dechová zkouška na alkohol byla s negativním výsledkem. Škoda na motocyklu byla vyčíslena na 130 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. srpna 2021

vytisknout e-mailem