Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Most Pride 2024

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb

ŽÁDOST:

„…o sdělení, zda a popř. jakým způsobem je ze strany Policie České republiky řešen verbální útok proti osobám v průvodu Most pride 2024, který organizuje Most pride, z.s. Průvod se uskutečnil dne 24. 8. 2024 cca mezi 11:30 a 12:30h a k útoku došlo cca okolo 12h.

Útoku se dopustil muž ve věku cca 35 let, který zastavil ve svém SUV osobním automobilu černé barvy na tř. Budovatelů v blízkosti přechodu pro chodce u Magistrátu města Most. Útok spočíval ve vykřikování nenávistných homofobních (queerfobních) nedávek a výhrůžek na účastníky průvodu, tj. zjevnou motivací útoku byla nenávist vůči LGBT+ osobám.“

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k požadovaným informacím sdělila, že Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje neeviduje popisovaný incident, ke kterému mělo dojít během průvodu Most Pride 2024 konaného dne 24. srpna 2024, jako protiprávní jednání. Dle dosud získaných informací nebyly zjištěny verbální útoky, které by byly nenávistné, homofobní či výhružné. Nervózní chování řidiče nebylo motivováno nenávistí k účastníkům pochodu, nýbrž nemožností projet včas k Magistrátu města Most, kde probíhala rodinná událost.

Dále povinný subjekt žadatele informoval, že pokud disponuje záznamy, které prokazují popisované protiprávní jednání, nechť je předá nejlépe na nejbližším obvodním oddělení Policie ČR, policisté pak prověří veškeré skutečnosti a určí, zda byla naplněna skutková podstata trestného činu, nebo přestupku.

por. Bc. Pavla Mašínová, 10. 10. 2024

