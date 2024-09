Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Most na přechodu byl uzavřen

KRAJ: Kvůli vysoké hladině dochází k vypouštění vody z Moravy do vymezených prostor. /VIDEO/

Přechod na tzv. Staré cestě (Lanžhot-Brodské) musel být dnes dopoledne uzavřen. Most sám o sobě není v optimální kondici a nyní jej ohrožuje velká voda. Bude zahájeno odpouštění řeky Moravy do Poldrů na Podluží. Situaci i nadále monitorujeme. Připomínáme zákaz vstupu do prostoru vymezeného páskami.

Jak může v praxi dopadnout ignorování policejní pásky se zákazem vstupu si včera v podvečer otestoval šestačtyřicetiletý muž v brněnských Obřanech. Ze Svitavy jej zachraňovali strážníci s hasiči, řekou se brodili i policisté. Těm v sanitce uvedl, že chtěl jít za kamarádem na chatu. Svým chováním ohrozil nejen život svůj a zachránců, ale zbytečně zaměstnal složky IZS. Počítat musí s tučnou pokutou.

mjr. Pavel Šváb, 16. září 2024.

