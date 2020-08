Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - V tramvaji plivala na cestující a hrubě je urážela, po vyloučení z přepravy rozbila okno tramvaje

Dne 4. srpna 2020 v odpoledních hodinách byla z důvodu hrubé neslušnosti vyloučena z přepravy tramvajové linky č. 12 pětadvacetiletá žena. Ta měla cestující urážet vulgárními nadávkami ještě před samotným nástupem do tramvaje. K její smůle však spolu s ní byli na zastávce také kontroloři, kteří byli přítomni chování ženy nejen uvnitř tramvaje. Když byla posléze v tramvaji kontrolorem vyzvána k předložení platné jízdenky, měla ve svých hlasitých nadávkách pokračovat. Její chování mělo po chvíli vyvrcholit natolik, že se mezi ženou a jedním z cestujících strhla hádka. Padala nejen hrubá slova, ale žena na muže dokonce začala plivat a hodlala jej fyzicky napadnout. Z tohoto důvodu byla kontrolory na nejbližší tramvajové zastávce vyloučena z přepravy. Ženě se zřejmě nelíbila jak pokuta, tak i to, že musela z tramvaje vystoupit, proto měla do okna odjíždějící tramvaje hodit kámen a způsobit tak škodu za skoro 10.000,-Kč. Přivolaní policisté výtržnici následně zadrželi nedaleko tramvajové zastávky.

Policisté následnou lustrací zjistili, že již v minulosti byla rozsudkem Okresního soudu v Ostravě za obdobný skutek potrestána a odsouzena.

Za přečin výtržnictví a poškození cizí věci jí proto hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

6. srpna 2020

