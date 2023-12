Monitoring přeprav nebezpečných nákladů

Národní operační centrum Policie České republiky zajišťuje každodenní sledování transportů zbraní, střeliva, munice a výbušnin.

Národní operační centrum Policie České republiky zajišťuje každodenní sledování transportů zbraní, střeliva, munice a výbušnin na silnicích České republiky. Průměrně monitoruje přes 30 těchto transportů denně, přičemž v nejvytíženějších dnech může jejich počet přesahovat 70. Monitorování probíhá prostřednictvím aktivního GPS dohledu a je koordinováno s řidiči během celé přepravy.



Policie ČR zajišťuje pečlivý přehled o pohybu těchto potenciálně nebezpečných nákladů díky průběžnému sledování. Komunikace s řidiči je navázána telefonicky před zahájením přepravy, v průběhu transportu a i po jeho dokončení. Tato opatření umožňují okamžitou reakci na mimořádné události, které by mohly ohrozit bezpečnost přepravujících vozidel.



Policisté zasahují především v případě nepříznivých dopravních situací, jako jsou dopravní zácpy, nehody nebo nesjízdnost silnic. V těchto případech jsou schopni přesměrovat transport na alternativní trasy, minimalizující tak riziko nebezpečí jak pro samotný transport, tak pro ostatní účastníky silničního provozu. V případě potřeby mohou policisté rychle reagovat a vyslat hlídky, které pomohou řidiči s plynulým průjezdem, nebo zajistí bezpečnost přepravy a okolního prostoru. Tímto způsobem se zajišťuje bezpečnost přeprav nebezpečného materiálu a minimalizuje se riziko eventuálních mimořádných událostí.



Důležitou povinností pro řidiče přepravující nebezpečný materiál přes naše území je povolení. V zákonem o zbraních přesně určených případech musí být vozidlo přihlášeno do systému sledování přeprav a s tím je spojeno zajištění bezpečnosti nejen přepravovaného nákladu, ale také bezprostředního okolí. Nedodržení těchto přísných pravidel se stává na našem území velice výjimečně, avšak pokud už se tak stane, hrozí přepravci přísné sankce. Případy na základě vlastního šetření evidujeme různé a jako zvláštnost můžeme uvést příklad z dubna letošního roku. V rámci tranzitu přes Českou republiku zastavili příslušníci celní správy kamion z Itálie do Estonska, který převážel více než milion nábojů. Velikost přepravovaného nákladu nebyla žádnou zvláštností, avšak to, že přepravce neměl žádné povolení spojené s monitoringem přepravy už zvláštní bylo. V takovémto případě, kdy policisté nebo příslušníci Celní správy odhalí tento prohřešek, zakážou přepravci další jízdu, do doby, než si vyřídí nutné povolení a zároveň s ním policisté z ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR zahájí řízení, ve kterém mu hrozí pokuta do výše 1 milionu korun.



Monitoring přeprav zbraní, střeliva, munice a výbušnin ze strany Policie České republiky slouží k zajištění bezpečnosti v rámci silniční dopravy a prevenci rizik spojených s přepravou potenciálně nebezpečného materiálu.





kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR



kpt. Irena Pilařová

tisková mluvčí PP ČR



18. prosince 2023

