Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mokrá vozovka může být zrádná

PLZEŇSKÝ KRAJ - O tom, že mokrá vozovka může být zrádná, se přesvědčilo v těchto dnech i několik řidičů, kteří přecenili změnu povětrnostních podmínek, a jejich jízda skončila kolizí.

Zejména během posledních deštivých dnů dopravní policisté řešili několik dopravních nehod, které ovlivnily dopravní situaci na komunikacích. Zejména rychlost, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, dopravně technickému stavu komunikace (průjezdy zatáčkou) a povětrnostním podmínkám, které nejsou v těchto dnech pro řidiče zrovna příznivé.

Apelujeme na řidiče, aby při jízdě na mokré pozemní komunikaci, která je velmi nebezpečná, jezdili s větší opatrností. Nezapomeňme také na to, že brzdná dráha vozidel na mokru je delší, a proto je důležité dodržovat dostatečný odstup od vozidel jedoucích před námi. Výhodu má řidič, který má svůj dopravní prostředek vybaven ABS (antiblokovacím systémem brzd), ESP (elektronickou stabilizací podvozku) nebo TCS (protiskluzovým systémem kol). Pamatujme však, že absence pozornosti, přeceňování svých řidičských schopností a nepřizpůsobení jízdy změnám povětrnostních podmínek, ovlivní i veškeré výhody, které vaše vozidlo má.

Mokrá vozovka a hustý déšť může být při neopatrné jízdě velmi zrádná, brzdná dráha vozidel je delší, riziko smyku je velké, a proto je důležité snížit svou rychlost jízdy a dodržovat dostatečný odstup od vozidel jedoucích před námi.

Jen během uplynulého víkendu policisté zaznamenali více dopravních nehod, a to v souvislosti s nepříznivými povětrnostními podmínkami a mokrou vozovkou. Policisté zaznamenali více jak desítku kolizních situací, při kterých došlo ke zranění osob a jednoho převáženého psa, o kterého se na místě postarali strážníci městské policie. Vážná zranění osob si ve třech případech vyžádala letecký transport a necelou dvacítku zraněných osob záchranáři transportovali do nemocnice pozemní cestou. V porovnání s víkendovou situací o týden dříve, kdy byla suchá vozovka, byla situace na komunikacích o mnoho příznivější.

I na cyklostezkách by měli být cyklisté ostražití, ohleduplní a přizpůsobit svou jízdu na kole mokrému povrchu a dopravně technickému stavu stezky. O tom, že pád z bicyklu bolí, se přesvědčilo uplynulou neděli k večeru hned několik cyklistů. Mezi obcí Hradiště a Radobyčice u Plzně došlo na stezce v pravotočivé zatáčce ke střetu mezi třemi cyklisty. U 43leté ženy i mužů ve věku 48 a 64 let došlo při pádu z kola ke zranění. Starší z cyklistů byl přivolanými záchranáři z místa události transportován do nemocnice a žena s druhým mužem si vyhledali lékařské ošetření v nemocnici později. Dopravní nehoda je nadále v šetření plzeňských dopravních policistů.

Nezapomínejme však, že kromě změny povětrnostních podmínek je dalším z možných faktorů, který ovlivní situaci v silničním provozu, požitý alkohol před jízdou nebo užité jiné návykové látky. Dodržováním pravidel lze kolizní situace minimalizovat. Při svých cestách však nezapomínejme i na bezpečnost spolujedoucích, svých dětí a přepravovaných zvířat.

Ať už jsme řidiči motocyklu, vozidla či cyklisté, léto mění povětrnostní podmínky každou chvíli, buďme pozorní, opatrní a přizpůsobme se těmto změnám a neriskujme své životy a zdraví i jiných!

nprap. Veronika Hokrová

29. srpna 2023

