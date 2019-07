Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Mokrá dálnice otočila auto na střechu

KRAJ – Utržený disk s pneumatikou potrápil i dva další řidiče.

Dálniční policisté z Prav byli v pondělí 29. července 2019 večer přivoláni k dopravní nehodě, která se stala před padesátým kilometrem dálnice vedoucí z Hradce Králové na Prahu. Jednapadesátiletá řidička osobního vozidla BMW jela v pravém dálničním pruhu, kde se zřejmě vlivem hustého deště na mokré vozovce dostala do smyku a několikrát se se svým vozidlem přetočila přes střechu a zastavila se až o travnatý svah. Vozidlu se vlivem tohoto manévru utrhnul disk i s pneumatikou, který se dostal před další jedoucí vozidlo Škoda. Řidič Škody už nemohl na tuto nenadálou překážku okamžitě reagovat a po nárazu došlo k proražení olejové vany vozidla. Disk však potrápil i dalšího řidiče, jemuž stejným způsobem poškodil přední část vozidla Škoda. Alkohol byl u řidičky dechovou zkouškou vyloučen. Řidičku si převzali do péče lékaři, k dalším zraněním nedošlo. Hmotná škoda se v souhrnu pohybuje odhadem kolem tří set tisíc.



Všeobecně platí, že nejčastější příčinou nehod bývá nesprávný způsob jízdy (nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidly, nezvládnutí řízení) a nepřiměřená rychlost (nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu komunikace), což v tomto deštivém období platí dvojnásobně. A samozřejmě o to více na dálnici, kde řidiči jezdí vyšší rychlostí. Svoji roli ale může výrazným způsobem sehrát na mokré komunikaci i aquaplaning.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

31. července 2019



vytisknout e-mailem