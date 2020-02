Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Modernizace dálnice D1 - upozornění pro řidiče

KRAJ – Nová výstavba hlavní dopravní tepny s sebou přináší dopravní omezení.

kDálnice D1 je nejvytíženější dálnicí v České republice. Je to spojnice mezi hlavním městem Prahou, Brnem a Ostravou. Denně tudy projede několik desítek tisíc dopravních prostředků a nejedná se pouze o osobní dopravu, ale také nákladní, která povrch vozovky zatěžuje daleko více. Je jasné, že dennodenní využití této dálnice si žádá také svou daň v podobě zničení krytu komunikace, tvoření výmolů a kolejí. Odborníci musí také pravidelně kontrolovat technický stav mostů, které jsou různě vystavěny po celé délce dálnice. Především v rámci bezpečnosti, ale také konformity řidičů a dalších cestujících je nezbytné opravovat, tedy modernizovat tuto českou dopravní tepnu.

● D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

(Hlavní trasa: délka 7300 m, km – 20, 800 – 29, 500)

Ještě nedávno mohli řidiči u Mirošovic pocítit zpomalení dopravy, a to z důvodu opravy dálnice, která se v tomto úseku realizuje od října roku 2018. Od soboty, tedy ode dne 22. února 2020, zažívají řidiči, kteří jedou ze směru od Brna na Prahu, opět podobný pocit. Na nájezdu od Benešova (ze silnice č. I/3) na dálnici D1, směrem na Prahu, je zúžený připojovací pruh. Řidiči musí dát nohu z plynu, jelikož je snížená také nejvyšší dovolená rychlost. Současně je také v okolí mostu Šmejkalka mezi kilometry 23,0 – 24,6, ve směru na Brno, uzavřena pravá zpevněná krajnice (odstavný pruh). V rozmezí od 6. do 8. března bude ve směru z Prahy na Brno postupně uzavírán pravý jízdní pás. Toto omezení se bude týkat úseku Mirošovice – Hvězdonice. Doprava bude svedena do levé části dálnice a řidiči budou moci využít dva zúžené jízdní pruhy (režim 2 + 2). Rychlost bude snížena na 80 km/h. Modernizace výše popsaného úseku by měla být ukončena koncem roku 2020. Výjimku bude tvořit pouze most Hvězdonice přes řeku Sázavu, který se bude modernizovat ještě rok následující.

● D1 modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket

(Hlavní trasa: délka 10 018 m, km 56, 300 – 66, 318)

Další opravovanou částí dálnice D1 ve Středočeském kraji je úsek mezi Souticemi a Loktem. Práce zde probíhají již od března roku 2019. I zde platí dopravní omezení pro řidiče. To se mění dle místa, kde pracovníci renovaci zrovna provádějí. Aktuálně od nadcházející soboty, ode dne 29. února 2020 v předpokládaném čase od 19:00 – do 11:00 hodin dne 1. března, bude v tomto úseku ve směru na Brno uzavřena dálnice (u EXITU 66 Loket). Objízdná trasa pro osobní vozidla je stanovena přes obce Čechtice, Pelhřimov a Humpolec. Již na Exitu 21 bude od 17:00 hodin prováděn odklon nákladní dopravy. Objízdná trasa pro nákladní dopravu je vedena přes Mirošovice, Tábor, Pelhřimov a Humpolec. Od soboty 28. března 2020 začnou hlavní stavební práce v této části dálnice D1. Současně s tím bude probíhat omezení dopravy. Pro řidiče budou vyhrazeny dva jízdní pruhy (režim 2+2) a bude pro ně platit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti 80 km/h. Práce v úseku mezi Souticemi a Loktem by měly být dokončeny koncem tohoto roku.

Modernizace dálnice D1 (zdroj: www.novad1.cz)

Především bezpečnost pracovníků, kteří modernizují dálnici D1, je zajištěna snížením rychlosti a umístěním mobilních svodidel, která tyto pracovníky oddělují od projíždějících vozidel. Zda řidiči rychlost dodržují, kontrolovaly v minulém roce radary. V zúžených úsecích tak probíhala úseková měření. Řidiče, kteří se dopustili přestupku tím, že překročili nejvyšší dovolenou rychlost, následně policisté oznámili na příslušný správní úřad k projednání. Přestupky spáchané v úseku 02 a 07 dálnice D1 oznamovali dle místní příslušnosti buď na Městský úřad v Benešově, Říčanech nebo Vlašimi. V roce 2019 policisté z těchto úsekových měření oznámili na Městský úřad v Benešově téměř 36 000 přestupků. Na Městský úřad v Říčanech oznámili více jak 19 000 přestupků. Na Městský úřad ve Vlašimi jich policisté oznámili přes 18 000. I v tomto roce mohou řidiči předpokládat, že v opravovaných úsecích bude prováděno úsekové měření.

Jaké sankce dle zákona hrozí řidičům, kteří poruší nejvyšší dovolenou rychlost, jsou uvedeny v níže popsané tabulce:

Přestupky - rychlost Příkaz na místě (Kč) Správní řízení (Kč) Zákaz činnosti Body Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více - 5000 - 10000 6 měsíců – 1 rok 5 Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více do 2500 2500 - 5000 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích) 3 Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h do 1000 1500 - 2500 - 2

Více se o aktuálním dění na dálnici D1 můžete dozvědět na těchto webových stránkách.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

26. února 2020

