Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Mobilu se nedočkal ani jeden z nich

OLOMOUCKO - Prodávající osoba s nimi nekomunikuje.

Začátkem října letošního roku nabízela prostřednictvím jednoho z internetových portálů zatím neznámá osoba k prodeji mobilní telefon zn. Apple iPhone 7 64GB Black za částku 4 700 korun. Na tuto nabídku zareagovala 37letá žena. Na základě emailové komunikace s prodávající osobou zaslala předem na její účet 4 900 korun (včetně poštovného ve výši 200 korun). Do současné doby však žádný mobil neobdržela, prodávající osoba s ní přestala komunikovat a ani jí nebyly vráceny peníze. Uvedený případ jsme prověřovali jako přestupek proti majetku. V průběhu prověřování však policisté zjistili, že ve stejnou dobu a na stejný inzerát zareagoval i 21letý muž. I on zaslal prodávající osobě předem na její účet peníze – 4 700 korun. Ani on žádný mobil neobdržel, prodávající osoba s ním přestala komunikovat a ani jemu nebyly peníze vráceny. Na základě uvedených skutečností došlo ke změně právní kvalifikace. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. Irena Urbánková

9. prosince 2019

vytisknout e-mailem