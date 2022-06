Mobilní měření emisí

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o: „zprávu výsledků: Mobilní měření emisí motorových vozidel v silničním provozu. Za rok 2020-2021-2022.“

Policie České republiky sdělila žadateli následující informace:

Policie České republiky nedisponuje zařízeními k mobilnímu měření emisních limitů vozidel. Policie České republiky spolupracuje na těchto kontrolách s Centrem služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“), které těmito zařízeními pro kontrolu vozidel disponují (3 ks v České republice). Zároveň je nutné podotknout, že měření emisí vozidel může být prováděno pouze osobou, která je držitel profesního osvědčení kontrolního technika. Mobilní měření emisních limitů není pro Policii České republiky statistickým sledovaným ukazatelem. Prováděné měření emisních limitů kontrolními složkami Policie České republiky a CSPSD v silničním provozu je spíše nadstavbou pro zákonné kontroly v rámci měření emisí ve stanicích pro měření emisí, které je podmínkou pro udělení technické způsobilosti motorovému vozidlu stanicí technické kontroly. Policie České republiky důsledně kontroluje, aby v silničním provozu byla provozována pouze vozidla s platnou technickou prohlídkou.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Policie České republiky nemá zpracovanou žádnou zprávu výsledků – mobilní měření emisí motorových vozidel v silničním provozu.

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Důvodová zpráva k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 106/1999 Sb. a kterým bylo ustanovení § 2 odst. 4 do tohoto zákona vtěleno (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období Poslanecké sněmovny) uvádí: „Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Toto ustanovení nemá v žádném případě sloužit k nepřiměřenému zužování práva na informace, má pouze zamezit žádostem o informace mimo sféru zákona – zvlášť časté jsou v této souvislosti žádosti o právní analýzy, hodnocení či zpracování smluv a podání – k vypracování takových materiálů nemůže být povinný subjekt nucen na základě své informační povinnosti, neboť taková úprava by byla zcela proti původnímu smyslu tohoto institutu.“ Z uvedených důvodů se na požadovanou informaci informační povinnost podle výše uvedeného zákona nevztahuje.

pplk. JUDr. Lucie Žárská

24. 6. 2022

