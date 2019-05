Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mobil ukradl ženě z kapsy

MOST - Hlídka lapku vypátrala; Odebrala proud za tisíce, neplatila ho; Ukradl zubní kartáčky.

Litvínovští policisté díky rychlému zásahu zadrželi podezřelého muže z krádeže. Hlídka policistů v Janově vyjížděla minulý týden odpoledne k případu krádeže mobilního telefonu. Ten měl odcizit neznámý muž ženě, která vycházela z panelového domu. Telefon měla v kapse oděvu a náhle ucítila pohyb. Zjistila, že mobil zmizel v době, kdy do domu vcházel muž. Šla hned za ním, muž ale zapíral a poté z domu rychle vyběhl. Hlídka následně podle získaného popisu po podezřelém pátrala a záhy ho objevila v jedné ulici. Filuta jí tvrdil, že telefon nemá a nepozorovaně ho odhodil do trávy. Policista jeho počin zaregistroval a mobil našel. Muž ve věku 33 let z Litvínova skončil na policejním oddělení a odnesl si záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Lup prý chtěl zpeněžit.

Proud odebírala, ale neplatila

Trestní stíhání 29leté ženy z Mostu zahájila mostecká policie a obvinila ji z přečinu krádeže. Podle výsledků šetření měla Mostečanka po dobu několika let ve svém bytě vědomě neoprávněně odebírat elektrickou energii. Zjistila to energetická společnost, jejíž zaměstnanec při kontrole hlavního domovního vedení našel nedovolené zásahy, kdy zjistil, že do bytu proudila neměřená elektřina. Obviněná tak měla zanechat poškozené firmě škodu ve výši 194 tisíc korun. Mostečanka je stíhána na svobodě a bude-li odsouzena, hrozí jí až pětiletý trest odnětí svobody.

Ukradl zubní kartáčky za více než 4 tisíce korun

Kvalitní zubní kartáčky si zřejmě oblíbil 31letý muž z Chomutovska. Jezdil do Mostu a v drogérii je měl během dvou dnů ukrást. V jednom případě si ukryl pod oděv a do tašky 12 kusů balení po třech kartáčcích v hodnotě 3 100 korun. O den později přišel do téže prodejny a pod oděvem skončilo devět balení stejných kartáčků v hodnotě 2 330 korun. Odcizené zubní kartáčky údajně prodal na ulici náhodným lidem. Kradl už v minulosti a byl za to odsouzen a potrestán. Policisté odhalili jeho totožnost a nyní mu sdělili ve zkráceném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který ho může soud potrestat až tříletým trestem odnětí svobody.



Tři dny policisté kontrolovali nákladní dopravu

Po tři dny probíhala na silnicích mosteckého okresu republiková dopravní akce, která byla změřena na kontrolu nákladní dopravy. Policisté při ní sledovali technický stav vozidel, dodržování právních předpisů o provozu nákladní silniční dopravy, kontrolovali vozidla převážející nebezpečné náklady a na některých místech hlídky prováděly vážení hmotnosti vozidel. Během tří dnů policisté zkontrolovali 51 vozidel a odhalili 28 přestupků v dopravě. Za 20 porušení muži v uniformách uložili pokuty ve výši 26 700 korun. Osm přestupků policie postoupí do správního řízení. Tři vozy měly nevyhovující technický stav, u 16 vozidel hlídky zjistily vážením překročení hmotnosti a řidiče postihly uložením pokuty v celkové výši 19 tisíc korun.

Most 21. května 2019

