Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mobil koupil a prodal

MOSTECKO - Teď je stíhán pro podvod; Salámy v batohu.

Mobil koupil a prodal

Mostečtí kriminalisté obvinili 18letého muže žijícího v Mostě ze spáchání trestného činu uvěrového podvodu. Ten letošní rok navštívil místní prodejnu s elektronikou za účelem nákupu nového mobilního telefonu za částku 9 tisíc korun. Při podepsání uvěrové smlouvy s jistou společností se zavázal, že dlužnou částku bude hradit v měsíčních splátkách ve výši minimálně 400 korun. Za účelem získání produktu měl zcela úmyslně uvést nepravdivé informace o svém zaměstnání. Poskytovateli půjčky sdělil, že je zaměstnán a pobírá příjem, který mu stačí na plnění závazku. Toto lživé tvrzení policisté ovšem odhalili. Podvodně získaný telefon prý obratem prodal do zastavárny, aby získal finance pro své životní potřeby. Do současné doby neuhradil jedinou ze smluvených splátek. Za tento podvod může v případě uznání viny soud uložit až dvouletý trest odnětí svobody.

Salámy v batohu

Několik měsíců ve vězení neodradilo včerejšího dne 53letého muže z Klášterce nad Ohří k nekalému nákupu. Pár minut před zavírací dobou vstoupil do jednoho z mosteckých supermarketů s jasným úmyslem. Prošel prodejní plochu a zastavil se v sektoru s uzeninami. Místo do nákupního košíku ovšem vkládal zboží do svého batohu. Příruční zavazadlo naplnil pěti kusy salámů za částku 600 korun. Zřejmě předpokládal, že si tohoto jednání nikdo nevšimne. Opak byl pravdou. Pracovník ostrahy prodejny celý tento proces pozoroval. Podezřeného muže před obchodem zadržel a přivolal policejní hlídku. Místo ochutnávky uzeniny tak putoval na obvodní oddělení. Tam si od policistů ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě odsouzení mu hrozí až tři roky za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

7. září 2022

vytisknout e-mailem