Mobil a cesta k cizímu účtu

CHRUDIMSKO - Už v loňském roce se na nás obrátil překvapený devatenáctiletý majitel bankovního účtu, že mu z něj odešlo více než 10.500 korun na účet společnosti poskytující energie, aniž by on sám takovou transakci provedl. Podezření padlo na jeho bývalou přítelkyni, což se později potvrdilo.

Platba odpovídala výdajům cizí domácnost, která je spojena s bývalou partnerkou, ale jak se k účtu dostala, aniž by k němu měla přístup, to bylo záhadou. Oznamovatel věděl, že při odchodu od její rodiny nechal v domě starý mobilní telefon, který už nepoužíval. Vzpomněl si i na to, že v něm mobilní aplikace k bankovnímu účtu možná nainstalovaná zůstala, ale popíral, že by bývalá partnerka znala hesla. Jelikož šlo o platby za energie domácnosti, kterou už neobýval, došlo k podezření, že žena využila neodinstalovanou aplikaci a přístupové heslo, které z času partnerství zaznamenala. Podezřelá však tvrdí, že bývalý partner o transakci věděl a provést tuto platbu ji i 11 dnů po neklidném rozchodu dovolil.

Kde je pravda a co z tohoto případu vyplývá? Sdělovat heslo, PIN a další přístupové kódy i tomu nejbližšímu člověku se opravdu nemusí vyplatit. Pokud jde o účty, s bankovním účtem a prostředky na něm může nakládat jen jeho majitel a není možné, aby do mobilní bankovní aplikace vstoupil pomocí hesel někdo, komu účet nepatří. Tady došlo pravděpodobně nejen ke zmocnění se hesel, ale i k zisku vlastního prospěchu, neboť z cizího účtu proběhla transakce za spotřebované energie cizí domácnosti, čímž žena úspory její rodiny ušetřila.

Vzhledem ke zjištěným okolnostem je osmnáctiletá slečna podezřelá z krádeže a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči v 1. a 3. odstavci. V případě soudem uznané viny je ohrožena až čtyřletým trestem odnětí svobody.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

19. února 2021

