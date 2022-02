Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Množírna psů - AKTUALIZACE

HRADECKO - Desítky psů putovaly do útulku.

AKTUALIZACE: Po více jak roce složitého vyšetřování jsme shromáždili dostatek důkazů, na jejichž základě jsme mohli ze zločinu týrání zvířat a z přečinu chov zvířat v nevhodných podmínkách obvinit 63letého muže a jeho o 12let mladší partnerku .

Oběma je kladeno za vinu, že v přesně nezjištěné době, nejméně však v řádu několika měsíců či let týrali větší počet zvířat zvlášť trýznivým způsobem.

Veterinář u všech 77 zajištěných psů různého stáří vyšetřil zdravotní stav. Zjistil, že psi trpěli očními vadami jako jsou různé záněty, vředy a výtoky, dále že trpěli onemocněním chrupu a dutiny tlamní (parodontóza, hnisavé záněty dásní, nánosy zubního kamene, chybějící zuby), měli postižené končetiny (přerostlé drápy vrostlé do polštářků, postižené klouby), pupeční nebo tříselné kýly, parazitální onemocnění, na těle měli jizvy i s černě zbarvenou kůží bez srsti, měli špatně srostlé různě staré zlomeniny. V době kontroly byli psi nervózní, vystresovaní, bázliví, někteří při manipulaci strachy i močili.

Z vypracovaného znaleckého posudku vyplynulo, že psi byli chováni v nevyhovujících zoohygienických podmínkách bez dostatečného osvětlení a větrání chovných prostor. Psi neměli pravidelnou péči o oči, chrup a drápy. U většiny očkovacích průkazů nebyla doložena platnost očkování. Z posudku dále vyplynulo, že chovatelé dlouhodobě psi vystavovali negativním stresovým vlivům, duševním útrapám, čímž psi ztratili zájem o svou očistu, péči o srst a kůži. Dále jim neumožnili dostatek pohybu a nechali je v dráždivém mikroklima, což jim způsobilo zdravotní poruchy a stavy bolesti. Navíc produkovali psy s geneticky podmíněnými vadami.

Policisté zjistili, že oba obvinění psi chovali za účelem obchodu, kdy je nabízeli na různých webových inzertních portálech.

Oběma obviněným hrozí trest odnětí svobody od 2 do 6 let.

V minulém roce zveřejněný případ týrání psa již skončil u soudu, kdy pachatel byl soudcem odsouzen k nepodmíněnému několikaměsíčnímu vězení.

por. Iva Kormošová

4.2.2022, 11.40

_________________________________________________________________________________________________________________



V pondělí 26.10. jsme na základě oznámení Krajské veterinární správy zasahovali v jednom rodinném domě na Hradecku, kde mělo být větší množství psů chovaných v nevhodných podmínkách. Na místě jsme nalezli velký počet psů, kteří byli chováni v několika místnostech buď volně nebo v klecích. Čivavy, stafordi a buldočci se pohybovali ve svých výkalech a všude se šířil nesmírný zápach. Rozhodnutím správních orgánů bylo více jak sedm desítek psů umístěno do náhradní péče. Se souhlasem státního zástupce jsme v domě provedli domovní prohlídku, při které jsme zajišťovali potřebné podklady pro případné trestní řízení.

V současné chvíli čekáme na závěry odborného vyjádření veteriny, na jehož základě se rozhodne, zda se majitelé dopustili nějakého trestného činu.

por. Iva Kormošová

2.11.2020, 12.50

vytisknout e-mailem