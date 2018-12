Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mlsný zloděj znovu úřadoval

CHEBSKO – Hrozí mu až dvouleté vězení.

Na konci listopadu letošního roku policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinu Krádež třiatřicetiletému muži, který měl tehdy vniknout do kantýny chebské střední školy. Odcizit měl celkem 50 balení žvýkaček a 29 kusů sušenek (psali jsme zde).

To ale mlsnému zloději zřejmě nestačilo, protože o několik dní později znovu úřadoval. Na začátku prosince měl ve večerních hodinách poničit vchodové dveře a vniknout do pekárny v Chebu. Z té měl odcizit celkem 4 kusy italské rolády a jeden staročeský koláč. Tentokrát ale sladkosti nerozdal kolemjdoucím. Koláč měl sníst po cestě do domu, ve kterém přebývá, a rolády spořádat o několik minut později.

Kromě toho měl třiatřicetiletý muž poté ještě v časných ranních hodinách vniknout na vánočních trzích v Chebu do stánku se šperky, odkud měl odcizit celkem téměř 300 kusů ocelových prstýnků a více jak deset kusů ocelových řetízků s přívěsky. Část odcizených šperků poté muž rozdal kolemjdoucím v ulicích Chebu a část se rozhodl vrátit. Se šperky měl proto přijít na Náměstí krále Jiřího z Poděbrad, kde se trhy konají, a v igelitové tašce je hodil ostraze trhů do automobilu s tím, že se omlouvá a z místa odešel.

Svým jednáním měl třiatřicetiletý muž z Chebu způsobit škodu téměř 27 tisíc korun.

Chebští policisté po provedeném šetření a zhlédnutí kamerových záznamů okamžitě věděli, o koho se jedná, a muže během několika hodin zadrželi. Poté mu sdělili podezření ze spáchání přečinu Krádež a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

prap. Jakub Kopřiva

13. 12. 2018

vytisknout e-mailem Google+