Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mlsný zloděj, který kradl cukrovinky, se tentokrát zaměřil na stravenky

CHEBSKO – Policisté muže zadrželi při činu.

Třiatřicetiletý muž z Chebu měl na začátku prosince letošního roku vniknout do školní kantýny, odkud měl odcizit několik desítek sušenek a žvýkaček (psali jsme zde). O několik dní později měl zase vniknout do pekárny a odnést si několik italských rolád a staročeský koláč (psali jsme zde). V obou případech ho policisté během několika hodin zadrželi.

A ještě rychleji ho zadrželi den Vánoci, kdy měl muž v dopoledních hodinách vniknout do budovy správního úřadu v Chebu. Tentokrát se ale nezaměřil na sladkosti. Po vniknutí do budovy měl poničit kabeláž poplašného zařízení a následně se dostat do jedné z kanceláří. Z té měl odcizit 26 kusů stravenek, které ležely na psacím stole. Poté chtěl budovu opustit, ale to se mu už nepodařilo, protože u vstupních dveřích už čekala policejní hlídka, která ho okamžitě zadržela. Muž odcizené stravenky policistům vydal a ti je vrátili majitelce.

Po provedených úkonech sdělili policisté z obvodního oddělení Cheb – město třiatřicetiletému muži podezření ze spáchání přečinu Krádež a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jakub Kopřiva

27. 12. 2018

vytisknout e-mailem Google+