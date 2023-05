Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mlátil hlava nehlava

CHOMUTOVSKO - Výtržník je ve vazbě; Dopaden na místě, už je za mřížemi; Prý ho pronásledovali.

Celkem šest napadených lidí během necelého měsíce má podle zjištění policistů na svědomí 43letý muž z Kadaňska. Ten má zřejmě ve zvyku „vyřizovat si účty“ pomocí pěstí a kopanců. Tímto způsobem měl totiž začátkem května napadnout svoji bývalou přítelkyni, o den později ještě s pomocí svého bratra zaútočil na známého. Toho shodili na zem a mlátili doslova „hlava nehlava“. Mezi dalšími napadanými v následujících dnech byli opět jeho známí, dvakrát šlo o muže, jednou o ženu. Mezitím ještě stačil zaútočit na náhodného taxikáře, jehož služeb využil. Dostal se s ním však do konfliktu ohledně placení za odvoz.

Někteří z napadených vyvázli jen s drobnými zraněními, která si případně nechali ošetřit u lékaře. Jeden z poškozených však takové štěstí neměl. Kromě naražených žeber, palce a několika hematomů na hlavě a těle totiž při útoku přišel i o dva zuby.

K popsaným napadením došlo na různých místech v Kadani, vždy na veřejných prostranstvích. Po posledním incidentu útočníka policisté zadrželi a na svobodu se zřejmě jen tak nedostane. Vyšetřovatel totiž po sdělení obvinění ze spáchání trestných činu výtržnictví a ublížení na zdraví podal podnět k jeho vzetí do vazby, kam jej následně soud poslal. Za uvedené jednání hrozí obviněnému, který je kvůli výtržnictví z minulosti dokonce stále ještě „v podmínce“, až tříleté odnětí svobody.

Stejný trest může od soudu dostat i jeho o tři roky mladší bratr, jenž se měl do jedné z potyček aktivně zapojit. I on byl v minulosti za výtržnictví soudně trestán, a to nepodmíněným trestem v délce jednoho roku. Také jeho vyšetřovatel v tomto týdnu obvinil z trestného činu výtržnictví.

V neděli před pátou hodinou ráno byla hlídka kláštereckého obvodního oddělení vyslána do ulice Zahradní, kde se podle oznámení mělo právě odehrávat vloupání do bytu. Před domem již byli strážníci, kteří střežili objekt zvenčí a předali policistům informaci, že panelový dům nikdo neopustil. Policisté tedy vstoupili dovnitř a šli nahoru po schodišti. Před jedním z bytů si všimli muže, který si zrovna sundával rukavici. Tvrdil, že je od bezpečnostní firmy a spravuje tento dům. S touto historkou však u policistů neuspěl a zadrželi ho. Díky včasnému oznámení události svědky se dotyčný do bytu nedostal. Následně bylo zjištěno, že tento 44letý Pražan přibližně ve stejné době vnikl i do vedlejšího vchodu, kde se rovněž pokusil dostat do bytu. Úspěšný tedy nebyl ani v jednom z případů, avšak ve snaze dostat se do zmíněných obydlí poškodil dveře a hranu dveří, čímž vznikla v součtu škoda přes sedm tisíc korun.

Policisté muži v rámci tzv. zrychleného zkráceného přípravného řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stadiu pokusu a předložili případ státnímu zástupci. Ten jej předal soudu, který kvůli opakování majetkové trestné činnosti rozhodl o umístění tohoto recidivisty do vazební věznice. Tam si počká na rozsudek, hrozí mu až tři roky za mřížemi.

Prý ho pronásledovali

Minulý týden pozdě večer byli policisté přivoláni do ulice Dostojevského, kde na pozemek u rodinného domu vnikl cizí muž. Za domem ho přistihl majitel, který se šel podívat ven za psem a přitom uslyšel hluk. Dotyčný mu prý mimo jiné tvrdil, že tam utekl, protože ho měl někdo pronásledovat. Svá tvrzení však poté různě měnil. Přivolaní policisté podezřelého na místě zadrželi a s ohledem na jeho podivné chování s ním provedli orientační test na přítomnost drog. Ten vyšel pozitivně na amfetamin a metamfetamin. Osmatřicetiletý muž strávil noc v policejní cele a další den mu policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 31. května 2023

