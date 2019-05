Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Mladý záchranář 2019

Jihočeský kraj - Hasiči a policisté se těší na finálové kolo.

Jihočeští policisté a hasiči se těší na 23. května, kdy v areálu Hasičského záchranného sboru proběhne finálové kolo soutěže Mladý záchranář 2019. Do soutěže se stejně jako v uplynulých letech přihlásilo několik desítek týmů, z nichž z každé kategorie do finálového kola postoupilo šest z nich. Všechny soutěžící týmy předvedly naprosto skvělé výkony. Detektivní příběhy, soutěžní testy, mini foto-seriál, puzzle, básničky, to vše bylo naprosto skvělé. Do finále však nemohou postoupit všichni, a tak všem tímto děkujeme za účast a těšíme se na příští rok. Týmům, které postoupily do finále, přejeme mnoho štěstí.

Níže jsou k dispozici výsledky soutěže.

3. května 2019

