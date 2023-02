Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladý umělec si nevybral na svou tvorbu nejlepší místa

DĚČÍNSKO – Pomaloval několik objektů; Do výkonu trestu se mu nechtělo…

Mladistvý umělec se rozhodl, že své ,,umění“ ukáže na nevhodných místech. Jak policisté intenzivním prověřováním zjistili, v polovině září loňského roku si vybral několik autobusových zastávek a dalších objektů Huntířově a Dobrné, na kterých vytvořil černým fixem různé nápisy. A podle zjištění policistů další své malůvky měl umístit i na různých několika objektech v České Lípě. Svými grafickými díly, či uměleckým talentem ale nikoho nenadchl, ba naopak, způsobil škodu na majetku za více než 14 tisíc korun. Děčínští kriminalisté v těchto dnech zahájili trestní stíhání mladistvého hocha, jako obviněného ze spáchání provinění poškození cizí věci.

Do výkonu trestu se mu nechtělo

Nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody se pravděpodobně nechtělo 53letému muži z Děčínska. Do věznice ho dodala teprve až policejní hlídka, která muže včerejšího dne v době kolem poledne vypátrala při výkonu služby v Benešově nad Ploučnicí. Provedenou lustrací policisté zjistili, že je na něj okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, provedli s ním všechny potřebné úkony a ještě týž den jeho další cesta vedla do vazební věznice, kam jej policisté na základě uvedeného příkazu soudu eskortovali.

Děčín 8. února 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

