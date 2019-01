Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Mladý sebevrah dostal druhou šanci

České Budějovice - Muže vytáhli z řeky policisté. Sebevraždou chtěl řešit problémy v rodině.

V neděli nad ránem přijali policisté oznámení od pana Ladislava, že nějaký mladý muž právě teď skočil z nábřeží do řeky Malše poblíž divadla v Českých Budějovicích. Topí se a volá o pomoc. Na místo dorazily během několika okamžiků hlídky policistů. V místě, kde muž plaval v ledové řece, nebyly v dosahu žádné vstupy do vody a tak policisté hodili mladíkovi záchranné lano a po několika minutách strachu, kdy hrozilo, že prochladlý muž z provazů vyklouzne, ho policisté vytáhli na kamenné nábřeží. Muž by bez jejich pomoci v řece utonul, nedokázal se totiž ničeho zachytit, ani z řeky vylézt. Policisté muže vysvlékli z mokrého oblečení, zabalili do deky a drželi ho při vědomí do příjezdu přivolaných záchranářů. Jak následně zjistili, mladý muž z Českokrumlovska (1999), chtěl skokem do řeky ukončit svůj život. Snažil se tak vyřešit neshody s rodiči. Nyní má mladého muže v péči psychiatrické oddělení nemocnice. Po svém nočním ledovém zážitku snad vše přehodnotí. A policisté? Ti jsou z oddělení hlídkové služby v Českých Budějovicích a připsali si na své konto další zachráněný lidský život!

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

