Mladý řidič chtěl ujet policistům

ZLÍNSKO: Havaroval, vyvázl bez zranění.

Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení v noci na dnešek pronásledovali řidiče vozidla, který nezastavil na výzvy policistů, naopak se jim snažil ujet. Po ujetí asi dvoukilometrového úseku nezvládl řízení a havaroval. Policisté zjistili, že řidič má řízení motorových vozidel zakázáno.

O vozidle, které by měl řídit muž, jež má řízení zakázáno, informoval operační důstojník všechny hlídky v terénu. Krátce po půlnoci policisté popsané vozidlo spatřili ve Zlíně. Směřovalo do Otrokovic. Policisté chtěli vozidlo zastavit. Použili k tomu nejprve světelné a poté i zvukové signály. Řidič ale na žádný z nich nereagoval, naopak zrychlil a snažil se hlídce ujet. Městem projížděl místy až rychlostí 120 km/h. V tak vysoké rychlosti ovšem nezvládl projet zatáčkou a havaroval nejprve do stromu a poté do lampy veřejného osvětlení a s vozidlem se převrátil přes střechu na bok. Řidič vyvázl bez zranění. Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog u něj byla negativní.

Policisté zjistili, že se skutečně jedná o dvacetiletého řidiče, který má platný zákaz řízení motorových vozidel až do roku 2026. Za maření výkonu úředního a vykázání mu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.

6. září 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

