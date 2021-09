Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mladý policista zachraňoval život

PŘEŠTICKO - V pátek složil služební slib nově přijatých policistů a hned v pondělí své poslání naplnil.

V pondělí dne 30. sprna krátce před 16. hodinou došlo mezi Žerovicemi a Dnešicemi k vážné dopravní nehodě. Dvacetiletý řidič s osobním vozidlem z dosud neznámých příčin vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Jedním z prvních, kdo u dopravní nehody zastavil, byl mladý policista, který se vracel ze služby. Ten teprve v pátek složil služební slib k Policii ČR a hned ho svým konáním naplnil. Náš nový kolega se pokoušel dostat ke zraněnému řidiči, ale vlivem nárazu byly dveře deformovány a nešly otevřít. Řidič byl ve vozidle zaklíněn, byl zraněn a zpočátku vůbec nereagoval. Policista se k řidiči dostal přes přední boční okénko a držel mu hlavu ve zpřímené poloze, mluvil na zraněného a celou dobu ho uklidňoval až do příjezdu hasičů a záchranářů, kteří si ho následně převzali do péče.

Pánovi přejeme brzké uzdravení a kolegovi děkujeme za jeho duchapřítomnost a pomoc, která přispěla k záchraně lidského života.



por. Ing. Eva Červenková

1. září 2021

