Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Mladý pár skončil v cele

HRANICE - Společně si přivydělávali prodejem pervitinu a marihuany.

Ze stejného trestného činu a to konkrétně z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a s jedy byli obviněni partneři, kteří spolu žijí v bytě v Hranicích. Oba dva 34letá žena i 27letý muž byli zadrženi v úterý tento týden. Podezřelá byla zadržena v místě bydliště ve večerních hodinách a její partner skončil v rukou policistů přibližně o hodinu později na ulici Tovární. V době zadržení měl u sebe dva sáčky s pervitinem. Použití donucovacích prostředků nebylo nutné, oba policisty následovali dobrovolně na služebnu a poté skončili v celách. V místě jejich bydliště proběhla domovní prohlídka, při které se našly 3 ks sáčků s pervitinem, 4 ks sáčků s marihuanou a další marihuana o váze cca 230 g byla nalezena v papírové krabici na půdě.

Šetřením se zjistilo, že podezřelá prodávala drogy minimálně od roku 2020 a její partner ještě o rok déle a to až do doby zadržení. Oba jsou uživatelé návykových látek a svým známým, kamarádům a dalším osobám užívající omamné látky prodávali marihuanu a pervitin především v Hranicích v různém množství a za různé ceny a samozřejmě taky opakovaně.

Ve čtvrtek bylo oběma sděleno obvinění z výše uvedeného trestného činu a byli propuštěni na svobodu, kde je vedeno i jejich trestní stíhání. Obviněná žena nebyla v minulosti za žádnou trestnou činnost odsouzena a její partner má v souvislosti s prodejem a distribucí drog v trestním rejstříku záznam. Oběma hrozí, dle trestního zákoníku, trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.

25. ledna 2022

por. Mgr. Miluše Zajícová

