Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Mladý muž se zodpovídá ze šesti přečinů

LIBERECKO – Hrozí mu až pětiletý pobyt ve vězení.

Na rok 2019 velmi pravděpodobně nebude, jako na úspěšný, vzpomínat mladý muž z Frýdlantska.

Od počátku tohoto roku se širokým spektrem „zájmových činností“ zaobíral 27letý muž. Co jej vedlo k tomu, zahájit rok 2019 takřka komplexní trestnou činností, je možné jen odhadovat. Můžeme jen doufat, že se nevyplnilo špatně vyřčené Novoroční přání, protože jak víme, zázraky se dějí. Každopádně v polovině dubna spadla klec.

Hned v první den roku sebral klíče od vozidla své spolubydlící. Důvěřivá žena nechávala klíče od svého vozu v místech, kam měl přístup i 27letý muž. Ten využil příležitosti a bez vědomí majitelky se jejím autem proháněl po kraji. Mladá žena byla až v průběhu vyšetřování trestné činnosti svého spolubydlícího konfrontována policisty tím, zda ví, že její vůz využívala osoba nevlastnící řidičské oprávnění. Žena pochopitelně neměla o nočních eskapádách mladého přítele sebemenší tušení.

Za dalších čtrnáct dní mladý muž podnikl několik „vloupaček“ v Liberci. V jeden jediný den se nejprve vloupal do bytového domu, do nějž vnikl po vypáčení vstupních dveří. Uvnitř objektu poškodil několik dalších uzamčených dveří, avšak nenalezl nic, z čeho by měl užitek. Přesunul se tedy k bytovému domu hned v sousedství. I zde překonal vstupní dveře a uvnitř budovy se pohyboval tak dlouho, až se „propohyboval“ do garáží v suterénních patrech. Zaparkovaná vozidla byla pravděpodobně tím, co hledal. Hned do čtyřech z nich se po rozbití oken vloupal. Bral vše, co mu přišlo pod ruku. Lyžařskou výbavu, palubní kameru či handsfree sadu.

O další čtyři dny později si opět vzal klíčky od vozidla důvěřivé spolubydlící, aby se opět projel po kraji.

Na sklonku ledna se vydal k rodinnému domku v Jablonci nad Nisou. Učarovala mu garáž. 24. ledna nad ránem rozbil skleněnou výplň okna a nic mu již nestálo v cestě dovnitř. Garáž prohledal a odcizil z ní elektrokolo a motorovou pilu.

V únoru se vloupal do sklepních prostor domu v Liberci. Prohledal několik sklepních kójí, až nalezl elektrokolo v hodnotě 40tisíc korun. To mu padlo do oka a tak si jej přivlastnil.

O měsíc později, během noci na 26. března, přelezl plot dalšího z rodinných domků v Liberci. Na zahradě byla zaparkována dodávka, u níž rozbil zadní okno a vloupal se dovnitř. Interiér vozu prohledal a odcizil z něho peněženku, nářadí a elektrické měřicí přístroje v hodnotě bezmála 90tisíc korun.

Po měsíci klidu mu asi byla dlouhá chvíle. Rozhodl se tedy pro další vloupání. Vybral si odstavenou dodávku nedaleko centra Liberce. Během chvíle se mu podařilo vypáčit dveře a z interiéru vozu odcizit nářadí a stavebnické přístroje v hodnotě téměř 60tisíc korun.

Labutí písní 27letého nenechavce bylo vloupání do garáže rodinného domu v Liberci – Hanychově. Poté, co přeštípl zámek branky, vlezl na pozemek a zamířil ke garáži. Vypáčil vrata a po rozbití okna se vloupal do osobního automobilu. Během pár chvil odcizil věci v hodnotě 74tisíc korun. To však bylo tím posledním, co spáchal.

Kriminalisté nastřádali množství důkazních prostředků, které je zavedly na stopu právě 27letého muže z Frýdlantska. Během necelého týdne od mužova posledního vloupání, spadla klec. Nenechavec měl kriminalistům, co vysvětlovat. Od počátku roku způsobil škodu na majetku a na odcizených věcech více jak 420tisíc korun.

Policejní komisař mladému muži sdělil obvinění hned z několika přečinů. Z přečinu krádež, poškození cizí věci, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Zároveň podal podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby. Návrh byl rozhodnutím Okresního soudu akceptován a nenechavec putoval do Vazební věznice, kde vyčká rozhodnutí soudu v jeho trestní věci. Mladému muži hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

23. dubna 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

