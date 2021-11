Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Mladoboleslavští policisté by potřebovali vyslechnout důležitého svědka, který vyrušil pachatele loupeže

MLADOBOLESLAVSKO- Muž procházel 7.11. v 18:30 po cyklostezce pod dálnicí D10 u OC Olympia

Policisté z Mladé Boleslavi šetří případ loupeže, ke kterému došlo 7. listopadu 2021 zhruba v 18:30 hodin v ulici Jičínská na cyklostezce vedoucí pod dálnicí D10 mezi OC Olympia a kruhovým objezdem v ulici Jičínská.



Tam již policistům známý pachatel, kterého později zadrželi, přepadl mladou ženu a snažil se jí násilím odcizit mobilní telefon a sluchátka.

To se mu naštěstí nakonec nepodařilo, protože byl pachatel vyrušen kolemjdoucím, žena z místa utekla.

Policisté by nyní muže potřebovali k celé události vyslechnout jako důležitého svědka. Mělo by se jednat o muže, který v levé ruce držel igelitovou tašku, na sobě měl tmavé oblečení (zřejmě modré barvy) a světlou obuv. Muž procházel po cyklostezce pod dálnicí v čase 18:30 – 18:33 hodin. Ten šel od OC Olympie v Mladé Boleslavi, prošel po cyklostezce pod dálnicí D10, pak šel směrem do Mladé Boleslavi ke kruhovému objezdu na ul. Jičínská a zde po cyklostezce šel směrem k budově soudu.



Policisté žádají důležitého svědka, aby se jim přihlásil na linku 158 nebo na telefon 974 877 336 (v pracovní dny od 7:30 do 15:30) a celou událost jim taktéž popsal.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

19. listopadu 2021

Odkazy do noveho okna svědek Detailní náhled

vytisknout e-mailem