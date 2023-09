Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Mladistvý šel po nezletilých

ŠUMPERSKO - Skončil ve vazbě.

Poslední prázdninový den si chtěli užít dva nezletilí kamarádi, ale dopadlo to trochu jinak, než si zřejmě představovali. V nočních hodinách šli po náměstí v obci Libina a zastavil je mladistvý se svými kamarády. Oslovil je s tím, že mají určitě peníze a jestli nechtějí od něho dostat ránu pěstí a skončit v bezvědomí, tak by proto měli něco udělat. Jeden z chlapců na jeho požadavek zareagoval odpovědí, že žádné peníze nemá. Druhý mu z obavy možného napadení řekl, že má dvě stovky. Mladistvý mu pohrozil, aby peníze navalil, nebo ho rána pěstí nemine. Nezletilec z obavy napadení přistoupil na jeho požadavek, vytáhl a otevřel peněženku. Podezřelý bankovku vytáhl a i se skupinkou dalších osob odešel. Po jejich odchodu jeden z nezletilých zavolal na linku 158 a oznámil, co se jim právě přihodilo. Operační důstojník ihned na místo vyslal hlídku, která kontaktovala poškozené. Netrvalo dlouho a našla také skupinku 5 osob, ve které se nacházel i podezřelý. Mladistvý byl zadržen a byly s ním provedeny potřebné úkony, po kterých skončil v policejní cele. Policisté zahájili trestní stíhání mladého recidivisty a sdělili mu obvinění z provinění loupež. Mladík byl v době spáchání uvedeného jednání v podmínce pro stejnou trestnou činnost. Z naší strany byl vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který státní zástupce akceptoval a soudce rozhodl v mladíkův neprospěch. Od soudu byl včera eskortován přímo do olomoucké vazební věznice, kde bude čekat do rozhodnutí soudu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

5. září 2023

