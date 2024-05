Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladiství se dopustili dvou loupeží

ÚSTECKO - Kriminalisté z linie násilné trestné činnosti od počátku roku evidují 12 loupeží, z toho 10 loupeží se jim podařilo již objasnit.

Ústeckým kriminalistům z linie násilné trestné činnosti se podařilo objasnit případy dvou loupeží v Krásném Březně a ve Všebořicích. Dva mladiství (16,17) si koncem měsíce dubna ve večerních hodinách na zastávce MHD vyhlédli svou oběť, se kterou následně jeli až do místa, kde vystupovala. V obou případech se jednalo o dva mladíky. Ze zastávky je následně sledovali určitou dobu a pak zaútočili. Po poškozených pod pohrůžkou, že mají zbraň, chtěli peníze nebo mobilní telefon.

Kriminalisté na základě výpovědí poškozených a analýze kamerových systémů si vytipovali možné podezřelé. Mladiství se při výslechu k oběma loupežím přiznali. V minulosti nikdy nebyli trestáni.

V současné době čelí obvinění z trestného činu provinění Loupeže. Za uvedený trestný čin hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let. V případě odsouzení se mladistvím ukládá poloviční trest (u mladistvých se trest nazývá trestním opatřením), než jaký je ukládán dospělému pachateli.

Ústí nad Labem 9. května 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

