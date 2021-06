Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladíkovi sebral z kapsy pětistovku

MOSTECKO - Teď čelí obvinění z loupeže; O víkendu měl pracovat v cizím bytě, místo toho rozprodal nové zařízení.

Ze zločinu loupeže obvinila mostecká policie 20letého muže z Mostu. Ten měl podle policistů, kteří na objasnění případu pracovali, v Mostě na chodbě jednoho domu koncem dubna ve večerních hodinách přistoupit k poškozenému mladíkovi, kterého se zeptal, zda má u sebe nějaké peníze. Požadoval po něm, aby k němu přišel blíž a vzal do ruky malý zavírací nůž. Mladík se obával o své zdraví. Obviněný následně nůž uschoval a začal mladíkovi vyhrožovat násilím a chtěl po něm, aby vše vyndal z kapes. Ten uvedl, že tam nic nemá, obviněný měl následně jeho kapsy prohledat a z bundy mu měl odcizit bankovku v hodnotě 500 korun. Poté z místa odešel. Okradený šel za ním a žádal vrácení peněz. Těch se ale nedočkal, zato si vyslechl další výhrůžky. Ke zranění poškozeného nedošlo. Obviněný Mostečan je stíhán na svobodě. Jak s lupem naložil, policistům neuvedl.

Místo aby rekonstruoval byt, rozprodal nové vybavení

Policisté obvodního oddělení Most Zahradní šetřili minulý týden případ jednoho nepoctivého pracovníka. Ten přišel nově do party řemeslníků, která opravovala byt, a on sám měl o víkendu na rekonstrukci bytu pokračovat. K tomu se však nedostal. Místo toho rozprodával nové zařízení. Jeho šéf mu víkendu telefonoval, a protože řemeslník nebral telefon, raději se na místo vypravil. V bytě zjistil, že zmizelo nové vybavení a také jejich nářadí. Podezřelý muž zapíral. Na místo byli přivoláni policisté. Ti zjistili, že muž z Bechyně měl během víkendu z bytu odcizit lednici, myčku, troubu, osvětlení, vodovodní baterii a také bourací kladivo a pilu, vše v celkové hodnotě 41 tisíc korun. Věci pak nabídl k prodeji neznámému muži, kterému měl říct, že se pohádal s přítelkyní a zařízení je jeho. Nový majitel si věci odnesl k sobě domů. Když si všiml pohybu policistů na sídlišti, zavolal na linku 158, kde oznámil podezření, že zakoupil odcizené věci. Ty byly v jeho bytě policisty zajištěny a vráceny zpět. Podezřelý skončil v policejní cele. Měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 3,40 promile. Policisté 38letému muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Most 25. června 2021

nprap. Ludmila Světláková

