Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mladíkovi hrozí až osmileté vězení

CHEBSKO – Měl krást a poté vyhrožovat fyzickou likvidací.

Osmnáctiletý mladík měl v polovině října minulého roku potkat ve večerních hodinách na náměstí v Chebu stejně starého muže, kterého znal ještě ze základní školy. Po chvilce si měl k němu přisednout na lavičku a dát se s ním do řeči. Následně mu měl během rozhovoru z ruky vytrhnout mobilní telefon, který si poté uložil do kapsy. Pak měl obviněný poškozenému sdělit, že jestli chce zpět svůj mobilní telefon, tak ať mu dá peníze, které má u sebe. Ten mu finanční prostředky ve výši několika set korun měl nakonec dát a za to na oplátku dostat zpět svůj telefon. Při odchodu mu měl osmnáctiletý mladík ještě vyhrožovat fyzickou likvidací v případě, že o tom někomu řeknu.

Chebští kriminalisté tak zahájili trestní stíhání a osmnáctiletého mladíka obvinili. Za své jednání byl obviněn ze zločinu Vydírání a přečinů Krádež a Útisk. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

prap. Jakub Kopřiva

3. 1. 2019

