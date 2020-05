Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mladíka bil, vyhrožoval mu a okradl ho

CHEBSKO – Podezřelého policisté během několika minut zadrželi.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání místního šestadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Ve čtvrtek 21. května letošního roku měl obviněný v Chebu v pozdních odpoledních hodinách přistoupit k teprve osmnáctiletému mladíkovi, kterého znal. Měl ho chytit za oblečení, druhou rukou ho udeřit do oblasti hlavy a požadovat od něj finanční prostředky, které měl mladík dlužit jinému muži. Poté mu měl prohledat igelitovou tašku a vyzvat ho, aby mu ukázal vše, co má v kapsách. Mladík tak ze strachu učinil a obviněný muž mu měl následně vzít peníze, cigarety a jeho mobilní telefon poničit hozením o zem. Mezitím měl mladíka několikrát udeřit pěstí do obličeje. Nakonec mu měl přikázat, aby se svlékl do spodního prádla, což opět ze strachu učinil. Po několika minutách ho nechal z místa ve spodním prádle odejít s tím, že pokud o tom někomu řekne, tak ho zabije. Mladík odešel, po několika set metrech si od kolemjdoucích půjčil mobilní telefon a celou věc okamžitě oznámil policistům, kteří šestadvacetiletého muže během necelých třiceti minut zadrželi.

Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, avšak soudce neshledal vazební důvody a vyšetřování tak probíhá na svobodě.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 5. 2020

