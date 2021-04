Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Mladík se nevrátil domů

BRNO: Policisté pátrají po patnáctiletém chlapci. V akci jsou i vrtulník a psovodi.

Krátce před půlnocí ohlásili policistům rodiče patnáctiletého chlapce, že tento se nevrátil domů. Po mladíkovi obratem začaly pátrat hlídky především v terénu. Ještě v noci propátrával oblasti chlapcova možného výskytu policejní vrtulník s termovizí. V dopoledních hodinách pak v oblasti Jundrova, Komína, v přilehlých lesních porostech a na březích Svratky operovaly desítky policistů, psovodi se služebními psy a ze vzduchu znovu policejní vrtulník. Policisté a kriminalisté postupně získávají informace a tyto prověřují. Získané informace k vypátrání mladíka zatím nevedly.

Mladík je asi 170 cm vysoký hubené postavy, má hnědé oči a tmavé krátce střižené vlasy. Na sobě má černé tepláky, na nohou černobílé tenisky Niké a mikinu. Podle zatímního zjištění policistů by se měl večer a v noci pohybovat v Komíně a Jundrově. Kriminalisté také získali informaci, že by se měl pohybovat ve skupince s dalšími podobně starými mladíky a dokonce se do půl těla svléknout.

Pokud není odkaz aktivní, důvody pátrání pominuly.

por. Bohumil Malášek, 15. dubna 2021

Související dokumenty mladík_1504.mp3

Velikost souboru:503,0 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem