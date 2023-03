Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mladík se „naboural“ do zákaznických účtů společnosti

KARLOVARSKÝ KRAJ – Došlo k narušení přibližně 3 500 účtů.

Ve druhé polovině listopadu roku 2021 měl tehdy teprve sedmnáctiletý mladík ze Sokolova na svém počítači pomocí aplikačního softwaru, který umožňuje provést automatizované penetrační testování cílových databází, provést externí kybernetický útok na účty zákazníků jednoho z obchodních řetězců drogérií. Přitom měl využít údaje z databáze uniklých přihlašovacích údajů, čímž překonal bezpečnostní opatření ke zhruba 200 zákaznickým účtům v aplikaci tohoto obchodního řetězce, ke kterým získal neoprávněně přístup.



O několik dní později, konkrétně začátkem prosince, měl své jednání opakovat. I v tomto případě měl pomocí aplikačního softwaru provést kybernetický útok na účty zákazníků u stejné společnosti jako v listopadu. Tentokrát měl překonat bezpečnostní opatření u více jak 3 tisíc zákaznických účtů, ke kterým tak opět neoprávněně získal přístup.



Během těchto dvou kybernetických útoků měl mladík získat přístup ke zhruba 3 500 zákaznických účtům.



Případem se začali zabývat policisté z odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, kteří provedli rozsáhlé šetření ve spolupráci s kolegy z odboru analytiky a kybernetické kriminality Praha, kteří se případem v prvotní fázi taktéž zabývali.



Policistům se podařilo zjistit pachatele těchto kybernetických útoků, kterým byl právě tehdy teprve sedmnáctiletý mladík a to i přes to, že ke spáchání činu využíval sofistikované prostředky pro anonymizaci svého internetového připojení. Ten poté policistům v rámci nařízené domovní prohlídky vydal výpočetní techniku, ze které oba kybernetické útoky provedl.



Mladík, který vzhledem ke svému věku ovládá IT prostředky nad míru běžného uživatele, se policistům k oběma kybernetickým útokům přiznal. Zároveň policistům uvedl, že v žádném případě nejednal s úmyslem kohokoliv poškodit.



Policisté z odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání tehdy teprve sedmnáctiletého mladíka, kterého obvinili ze spáchání provinění neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. V případě prokázání viny mu hrozil trest odnětí svobody až na jeden rok.



Mladík, který dosud nebyl soudně trestán a taktéž není evidován v evidenci přestupků, v průběhu trestního řízení aktivně spolupracoval a s Probační a mediační službou České republiky se dohodl na odčinění své viny prací, a to výkonem několika desítek hodin výchovného opatření společensky prospěšné činnosti. Poškozená společnost se navíc vůči mladistvému nepřipojila s nárokem na náhradu škody.



Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Sokolově po přezkoumání spisového materiálu, důkazní situace a s přihlédnutím ke všem okolnostem dospěla k závěru odstoupit od trestního stíhání mladistvého. V rámci speciální úpravy trestního řízení proti mladistvým totiž není prvotním účelem potrestání mladistvého, ale uložení takových opatření, případně využití jiných zákonných možností směřujících především k obnovení narušených sociálních vztahů, začlenění mladistvého do rodinného a sociálního prostředí a k předcházení protiprávním činům.

mjr. Jakub Kopřiva

8. 3. 2023

