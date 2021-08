Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladík se dobýval do bytu matky

MOSTECKO - Ta ho tam ale nechtěla; Ze sklepa zmizela elektrokoloběžka; Litvínovan ukradl přes padesát triček.

Vyrazil dveře bytu své matky a bez pozvání tam vstoupil

Hamerští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody 19letému mladíkovi z Litvínova. Ten měl v obci na Litvínovsku koncem minulého týdne přijít do domu, kde bydlí jeho matka. V domě měl v dopoledních hodinách vyrazit vstupní dveře od bytu a proti vůli své příbuzné vstoupil dovnitř domácnosti poškozené. Matka mladíka, který u ní nebydlí, žádala, aby byt opustit. Mladík asi po pěti minutách z bytu nakonec odešel. Ke zranění poškozené nedošlo, při násilném vniknutí byly dveře poškozeny minimálně.

Ze sklepa lapka ukradl koloběžku

Neznámý lapka kradl na mosteckém sídlišti Výsluní v jednom z panelových domů. Zloděj se do domu dostal minulý týden zřejmě v nočních hodinách a poté i do suterénu, kde následně za použití fyzické síly překonal jednu uzamčenou sklepní kóji. Z ní si nenechavec vybral uloženou koloběžku v hodnotě 11 tisíc korun. Případem krádeže vloupáním se zabývají policisté obvodního oddělení Most Zahradní.

Litvínovan ukradl 57 triček

Na policejním oddělení skončil koncem týdne 28letý muž z Litvínova. Ten měl v pátek odpoledne v jedné litvínovské prodejně se spotřebním zbožím odcizit venku před prodejnou ze stojanů celkem 57 kusů triček v hodnotě 1 710 korun. S těmi poté odešel směrem k lesíku. Tam byl kontrolován strážníky městské policie. Těm tvrdil, že trička našel u popelnic. V průběhu šetření se ke krádeži přiznal. Policisté muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Muž byl již v posledních třech letech za krádež odsouzen. Lup byl zajištěn a vrácen zpět poškozené prodejně.

nprap. Ludmila Světláková

Most 17. srpna 2021

