Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mladík obviněn ze zapálení prodejny v Chodově

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu téměř 49 milionů korun, hrozí mu až šestileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání teprve osmnáctiletého mladíka z Chodova, kterého obvinili ze spáchání zločinu poškození cizí věci.

V neděli 6. listopadu letošního roku došlo krátce před pátou hodinou ranní v Chodově na Sokolovsku k požáru místní prodejny potravin (psali jsme zde).

V ranních hodinách měl k prodejně přijít osmnáctiletý mladík, který si chtěl v prostoru nákupních košíků nabít svůj mobilní telefon. Po příchodu měl vylézt na košíky a do zásuvky umístěné v horní části se pokusit zapojit nabíječku s mobilním telefonem. Ten mu měl ovšem spadnout a propadnout do jednoho z nákupních košíků. Vzhledem k tomu, že nákupní košíky byly do sebe zasunuté, tak se mu nedařilo mobilní telefon z košíku vytáhnout. Po chvíli se měl pokusit košíky rozpojit, ovšem neměl u sebe mince a ani to se mu tedy nepovedlo. Následně měl mladík plynovým zapalovačem začít vytvářet díru v boční části plastového nákupního košíku, kterou si chtěl poté mobilní telefon vytáhnout.

Přitom mělo dojít k zahoření plastových částí u několika nákupních košíků. Poté se měl oheň rozšířit a dojít k zahoření dřevěné konstrukce střechy nad prostorem pro uložení nákupních košíků. Následně se měl oheň rozšířit do celého prostoru prodejny. Úplným vyhořením prodejny měla vzniknout škoda odhadnuta na částku 48 milionů korun.

Rozsáhlým požárem mělo navíc dojít k poškození osmi v blízkosti prodejny zaparkovaných osobních vozidel. U poničených automobilů byla škoda předběžně odhadnuta na částku zhruba 500 tisíc korun.

Osmnáctiletý mladík se měl při zahoření několika prvních nákupních košíků snažit oheň uhasit svou mikinou, což se mu ovšem nedařilo. Měl zpanikařit a běžet k nedalekému panelovému domu. Tam měl klepat na okna přízemních bytových jednotek a zvonit na zvonky a dožadovat se přivolání hasičů s tím, že prodejna hoří. Jeden z nájemníků, který uviděl, že prodejna opravdu hoří, po chvíli hasiče přivolal. Mladík měl následně utéct do svého bydliště.

Kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Chodov se případem začali okamžitě usilovně zabývat. Z dostupných kamerových záznamů ztotožnili osmnáctiletého mladíka, kterého v úterý 8. listopadu krátce po šesté hodině ranní zadrželi.

Ve středu 9. listopadu byl mladík po provedených úkonech na příkaz státního zástupce propuštěn ze zadržení a vyšetřování tedy probíhá na svobodě.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému mladíkovi trest odnětí svobody až na šest let za způsobenou větší škodu.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 11. 2022

Související dokumenty Video

Velikost souboru:52,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem